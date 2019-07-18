Два кандидата в новый состав Совета депутатов Мурманской области имеют судимости

СЕГОДНЯ 15:30 2019-07-18T15:30:43+03:00

Всего желающих попасть в горсовет набралось почти 100 человек

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Территориальная избирательная комиссия Мурманской области продолжает регистрировать желающих участвовать в выборах в Совет депутатов Мурманска. Напомним, голосование состоится 8 сентября. Также в этот день северяне будут выбирать губернатора Заполярья.

На данный момент число подавших документы в избирком уже достигло 96 человек. Правда, шесть человек уже сняли свои кандидатуры по тем или иным причинам. А вот 26 из статуса "выдвинутый кандидат" перешли в статус "зарегистрированный".

При этом у двух желающих попасть в горсовет есть судимости. Георгий Дмитриев обвинялся по пункту "г" части 2 статьи 163 "Вымогательство", часть 3 статьи 159 "Мошенничество", части 1 статьи 163 "Вымогательство" Уголовного кодекса Российской Федерации (судимость погашена 10 декабря 2013 года); статье 264.1 "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию" Уголовного кодекса.

А Виталий Кириллов - по статье 199.2 "Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов" Уголовного кодекса Российской Федерации (судимость снята 11 марта 2008 года).

ИСТОЧНИК KP.RU