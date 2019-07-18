В Полярных Зорях молодой человек, пытаясь снять с дерева котенка, распорол руку

СЕГОДНЯ 14:37 2019-07-18T14:37:25+03:00

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Черно-белый хвостатый проказник наделал много шума в Полярных Зорях. Дело в том, что котенок облюбовал себе высокое дерево, расстаться с которым он был не в силах.

- О том, что на дереве у дома №10 по улице Ломоносова, сидит котофей и громко взывает о помощи, стало известно еще вечером 15 июля. Малыша спасли, а уже днем 16 июля он оказался на том же месте – видимо кроху напугали собаки, - рассказывает руководитель группы «Помощь бездомным животным г. Полярные Зори» Ольга Молокова.

Спасти его оттуда во второй раз оказалось сложнее. После суток заточения на помощь мурлыки попытался прийти отважный парень по имени Стас. Он не стал слушать зоозащитников об опасности этой затеи и с помощью альпинистского снаряжения начал свое восхождение к коту, но, увы, потерпел фиаско – распорол руку, да так, что пришлось накладывать швы. Тогда Ольга Молокова обратилась за помощью к мэру Полярных Зорей Максиму Пухову.

- После звонков во все службы, которые могли бы помочь, и отказов, мы написали Максиму Олеговичу. Он сказал, что постарается договориться с автовышкой, - говорит Ольга Молокова. – Утром подъехала большая «спасательная» машина и ребята сняли ослабленное за двое суток сидения на дереве животное. Котенка мы назвали в честь его спасителя Петровичем. Ему буквально 3,5 месяца от роду. Ласковый. Видно, что был домашним, а вот потерялся или его выкинули, не известно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/720955" frameborder="0"></iframe> В Полярных Зорях с высокого дерева котенка снимали автовышкой.Двое суток на высоком дереве на улице Ломоносова в Полярных Зорях сидел котенок и плакал, взывая о помощи. Но на мольбу зоозащитников принять участие в судьбе животного откликнулся только мэр города Максим Пухов, который договорился с автовышкой. Спустя три минуты после приезда машины котофей оказался на свободе. Автор: Ольга Молокова! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU