В Мурманске мужчина маленького роста решил проучить высокого соперника и восемь раз выстрелил ему в спину

СЕГОДНЯ 13:49 2019-07-18T14:03:19+03:00

Мужчина восемь раз выстрелил в спину обидчику. И ни разу не промахнулся. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Изменить размер текста: A A

Почти ровно год назад, 15 июля 2018 года, у клуба Pin-Up на улице Шмидта в Мурманске прозвучала череда выстрелов. Они стали кульминацией ссоры двух мужчин.

В ту ночь в клубе отдыхали две компании. 35-летний мужчина из одной случайно толкнул 32-летнего мурманчанина. Этого было достаточно, чтобы завязалась драка. Но одного кулачного боя было недостаточно. Когда 35-летний мужчина вышел на улицу, соперник догнал его, выхватил травматический пистолет и... восемь раз выстрелил в спину.

Несмотря на то, что все пули попали, пострадавший выжил и даже получил легкий вред здоровью.

Позже в суде стрелок объяснил, зачем схватился за пистолет. Оказалось, что он был достаточно невысокого роста и не самой солидной комплекции, тогда как его соперник оказался солидным и по росту, и по телосложению.

- Теперь ты понял, кто я такой, - крикнул нападавший, спуская курок.

За это он попал под две уголовные статьи: "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия" "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений с применением предмета, используемого в качестве оружия".

- Октябрьский районный суд Мурманска приговорил мужчину к 1 году 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу, - рассказала старший помощник прокурора области по взаимодействию со средствами массовой информации Анжелика Черногубова.

ИСТОЧНИК KP.RU