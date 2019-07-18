В колонию в Ревде пришло сразу две посылки с мобильными телефонами
Сотрудникам отделов безопасности исправительных учреждений Мурманской области приходится постоянно держать ухо в остро, поскольку друзья и знакомые их подопечных не оставляют попыток передать за решетку запрещенные предметы. Так в колонии строго режима №23 в Ревде в один день получили сразу две подозрительные посылки.
- Первую бандероль с двумя мобильными телефонами, четырьмя сим-картами, одной гарнитурой и двумя зарядными устройствами отправила жительница Апатитов, предварительно перемотав их скотчем. Во второй посылке помимо прочих вещей также были обнаружены два мобильника, одна сим-карта и одна карта памяти, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.
Разумеется, обе посылки не дошли до адресатов, а по фактам попыток передать запрещенные предметы на территорию режимных учреждений проводятся проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU