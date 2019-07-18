На старом кладбище в Мурманске надгробные памятники валяются у дороги

СЕГОДНЯ 12:05 2019-07-18T11:51:16+03:00

В мэрии города рассказали, что за могилами должны ухаживать сами северяне, а не администрация

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Старое кладбище или мурманский некрополь - так называют мурманчане захоронения на съезде с Верхне-Ростинского шоссе. Место это довольно позабытое, так как с 1971 года здесь больше не проводят похороны.

Впрочем, совсем в забвение кладбище не пришло. Сюда приходят поухаживать за могилами, посмотреть на мемориал в память об участниках Советско-финской войны, павших в боях в 1939–40 годах и памятник военнослужащим, отдавшим свои жизни в годы Великой Отечественной войны. Хотя все же ухода за погостом не хватает.

На это обратили внимание мурманчане, побывавшие здесь на днях. В частности их смутил надгробный памятник, который валялся прямо у дороги.

- Возмутило отношение к могилам ветеранов. Неужели у нас в Мурманске есть те, у кого рука поднялась такое сотворить? Проезжал мимо мусоросжигательного завода и увидел возле ветеранского кладбища, - пишет в группе "Мурманск ДТП ЧП" Рамис Шайдуллин.

В мэрии Мурманска сообщили, что к состоянию кладбища отношению имеют косвенное.

- За состоянием дорожек и проходов следит Управление дорожного хозяйства, уход за памятниками и могилами должны осуществлять родственники умерших. Вопрос установки ограждения территории кладбища будет рассмотрен при составлении проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, - пояснили в администрации Мурманска.

К слову, некоторые мурманчане считают, что валяющийся у дороги памятник не дело рук вандалов. Просто на могиле могли установить новый, а старый отнести, как мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU