2019-07-19T10:40:10+03:00
Общество

"Штуки-дрюки" прогорели: предпринимателя из Апатитов заставят вернуть 300 тысяч субсидии на 3D-печать

Молодой человек не смог отчитаться о целевом расходовании средств
Есения ДОБРОНРАВОВА
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3D-принтер должен был печатать сувениры. Но проект прогорел.3D-принтер должен был печатать сувениры. Но проект прогорел.Фото: Юлия СМИРНОВА
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В 2014 году апатитчанин Роман Омелай решил запустить уникальный для своего города проект - 3D-печать. На принтере молодой человек собирался печатать и контейнеры для еды, и сувениры. Правда, бизнес, названный "Лавкой трехмерных технологий "Штуки-дрюки" не задался.

Теперь апатитчанину надо вернуть 300 тысяч рублей, которые он получил как субсидию на свое начинание от министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

Возвращение денег вызвало судебную тяжбу. Ведомство обвинило предпринимателя в том, что тот не отчитался, как тратил субсидию и не ушли ли деньги налево. А Омелаю нечего было возразить.

- Суд считает, что Романом Омелаем по существу признаны заявленные Учреждением обстоятельства отсутствия целевого использования полученных бюджетных средств в сумме 300000 рублей, - говорится в материалах дела Арбитражного суда Мурманской области.

К слову, предприниматель должен будет вернуть не только субсидию, но и заплатить 9 тысяч рублей государственной пошлины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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