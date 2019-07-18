На Мурманской ТЭЦ рассказали, почему в эти холодные дни нельзя подать отопление

СЕГОДНЯ 09:58 2019-07-18T09:58:36+03:00

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Жить можно! Погода в Мурманской области наконец смилостивилась - пришло долгожданное потепление. Продержаться оно должно как минимум до понедельника.

Но все же это не жара. И северяне устали мерзнуть в своих квартирах. Тем более, что продолжает период опрессовок и отключений горячей воды. Шесть дней подряд в Мурманске среднесуточная температура не превышала +8. Отопление подали только в детские сады. Почему нельзя было это сделать в жилые дома?

Ответ на этот вопрос дали сотрудники Мурманской ТЭЦ и в правительстве во время визита на Центральную котельную - благодаря ей греются 75% домов столицы Заполярья. Ее проверяли на готовность к новому отопительному сезону, который уже не за горами.

- Все понимают, что в этом году летом очень холодно, но без проведения ремонтных работ на станциях и сетях невозможно обеспечить безопасность прохождения отопительного сезона в предстоящий осенне-зимний период, - сообщил заместитель губернатора Евгений Никора.

Когда же ждать теплых батарей? Не раньше конца лета.

- В 20-х числах августа пройдут последние гидравлические испытания и после этого мы считаем, что всё теплосетевое, водогрейное оборудование наших станций будет готово. Как правило, к концу августа мы уже готовы подавать тепло на социальные объекты и в дома мурманчан, - пояснил исполнительный директор Мурманской ТЭЦ Владимир Комаров.

ИСТОЧНИК KP.RU