Депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер поддержал возврат курения в аэропортах
Шесть лет назад россиянам запретили курить в аэропортах и других общественных местах. И многим это не понравилось, т.к. в ожидании рейса могут пройти часы, и без сигареты выдержат не все.
При этом уже не первый год идут споры, не стоит ли сделать в воздушных гаванях специальные места - стерильные зоны - где пассажиры могли бы покурить. У такого предложения есть как сторонники, так и противники.
При этом первых оказалось много в Госдуме. Там в первом чтении приняли закон о создании в стерильных зонах специально оборудованных мест. В числе поддерживающих изменения - депутат от Мурманской области Алексей Веллер.
-У закона много сторонников и противников и не случайно во время обсуждения выступала тяжелая артиллерия в лице Жириновского и Неверова, - прокомментировал работу Алексей Веллер. - Закон об ограничении курения сыграл свою положительную роль, и количество курильщиков в стране снизилось. Но дальше только запретительные меры не работают! Об этом говорит и статистика! Во всем необходим здравый смысл, чтобы борьба с курением не превратилась в борьбу с курильщиками и фактически издевательством над 30 % населения страны! Курильщики в стерильных зонах аэропорта зачастую хулиганят и курят в туалетах!
В качестве примера, что такой шаг сможет сработать, парламентарий приводит международные аэропорты в Европе.
ИСТОЧНИК KP.RU