Депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер поддержал возврат курения в аэропортах

СЕГОДНЯ 15:45 2019-07-17T14:18:45+03:00

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Шесть лет назад россиянам запретили курить в аэропортах и других общественных местах. И многим это не понравилось, т.к. в ожидании рейса могут пройти часы, и без сигареты выдержат не все.

При этом уже не первый год идут споры, не стоит ли сделать в воздушных гаванях специальные места - стерильные зоны - где пассажиры могли бы покурить. У такого предложения есть как сторонники, так и противники.

При этом первых оказалось много в Госдуме. Там в первом чтении приняли закон о создании в стерильных зонах специально оборудованных мест. В числе поддерживающих изменения - депутат от Мурманской области Алексей Веллер.

-У закона много сторонников и противников и не случайно во время обсуждения выступала тяжелая артиллерия в лице Жириновского и Неверова, - прокомментировал работу Алексей Веллер. - Закон об ограничении курения сыграл свою положительную роль, и количество курильщиков в стране снизилось. Но дальше только запретительные меры не работают! Об этом говорит и статистика! Во всем необходим здравый смысл, чтобы борьба с курением не превратилась в борьбу с курильщиками и фактически издевательством над 30 % населения страны! Курильщики в стерильных зонах аэропорта зачастую хулиганят и курят в туалетах!

В качестве примера, что такой шаг сможет сработать, парламентарий приводит международные аэропорты в Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU