2019-07-17T13:41:02+03:00
Общество

Житель Кандалакши накопил 77 штрафов за превышение скорости

Мужчина оплатил 49 тысяч рублей только после того, как не смог продать машину
Мария ПАШЕНКОВА
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Кандалакшанин 77 раз превышал скорость.Кандалакшанин 77 раз превышал скорость.Фото: Алексей ФОКИН
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Житель Кандалакши решил сменить машину и продать свой Renault Logan. Вот только оказалось, что закон запрещает это делать. Ведь мужчина имеет на совести задолженность.

Оказалось, что кандалакшанин 77 (!) раз нарушал правила ПДД и превышал скорость. И накопил по штрафам 49 тысяч рублей. А вот оплачивать "письма счастья" он "забывал". И только когда собрался расстаться с ласточкой, на которой так гонял, понял, что поступал неправильно - новый владелец иномарки не смог бы оформить ее на себя.

- Оценив сложившуюся ситуацию, а также возможные негативные последствия, мужчина оплатил все 77 штрафов. Но ему прошлось еще уплатить по 1 тысячи рублей исполнительного сбора за каждый несвоевременно оплаченный штраф, - итого 77 тысяч рублей. Запрет судебного пристава был отменен. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением, - рассказали в Управлении федеральной службы судебных приставов по Мурманской области.

Напомним, ранее уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган предложил ограничить должникам по алиментам выезд за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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