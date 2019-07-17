2019-07-17T10:41:10+03:00
Общество

Управляющая компания в Мурманске расплодила крыс и попала под прокурорскую проверку

Сотрудники УК перестали контролировать численность грызунов
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Мурманчане устали терпеть крыс у своих домов.Мурманчане устали терпеть крыс у своих домов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Не так уж приятно идти по своему двору и видеть крыс, бегающих под ногами. Но такая картина, к сожалению, не редкость для Мурманска.

Ответственность за грызунов в жилых домах несут управляющие компании. Именно они должны вовремя проводить дератизацию, осматривать подвалы. А, главное, регулярно убирать мусор, который привлекает крыс и мышей. Причем как из баков мусоропроводов, если такие есть в домах, так и с мусорных площадок.

Одну из управляющих компаний Мурманска поймали за тем, что она пренебрегала такой работой.

- ООО "НордСервис" в нарушение требований санитарно-эпидемического законодательства должностными лицами управляющей компании не проводится обследование и оценка контейнерной площадки с целью учета численности грызунов, определения заселенности объекта и территории грызунами, их технического и санитарного состояния, - рассказали в прокуратуре Мурманской области.

Мурманчане, чьи дома обслуживала УК, устали терпеть мусор и бегающих по нему крыс. Поэтому пожаловались в надзорное ведомство. Прокуратура выписала компании предписание, его исполнение находится на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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