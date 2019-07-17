2019-07-17T10:03:06+03:00
Общество

"Похищенного" отцом мальчика из Ковдора нашли

Ребенок находился дома у папы, его жизни ничего не угрожает
Мария ПАШЕНКОВА
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Сережа все эти дни находился вместе со своим отцом. Но его мама очень волновалась. Фото: "МурманСпас"Сережа все эти дни находился вместе со своим отцом. Но его мама очень волновалась. Фото: "МурманСпас"
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16 июля соцсети Мурманской области всполошила новость, что в Ковдоре отец украл собственного сына. Как рассказала мама четырехлетнего Сережи, вместе с папой он пошел на прогулку еще 9 июля. И с тех пор она не знает, где они. Поэтому она обратилась с заявление в правоохранительные органы

При этом в полиции рассказали, что мужчина выходил на связь. Ничего криминального в его действиях следователи не нашли.

- Установлено, что имело место нарушение отцом договоренности, определяющей время его встреч с ребенком. Информация о наличии в действиях отца признаков преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ (похищение человека) своего подтверждения не нашла. Также нет оснований полагать, что в отношении мальчика совершено какое-либо преступление против жизни и здоровья, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

17 июля стало известно, что поиски мальчика прекращены.

- Сережа находится по месту жительства своего отца. В настоящий момент отец ребёнка находится в отделе полиции, с ним работают сотрудники. полицейские совместно с представителями службы судебных приставов выехали к ребенку, - уточнила начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

Будет решаться вопрос о том, как в дальнейшем мальчик будет общаться с отцом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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