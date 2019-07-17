В Мурманске нашли подпольную пивоварню

СЕГОДНЯ 10:35 2019-07-17T09:55:28+03:00

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В Мурманске работает много пивных пабов, "наливаек" и других похожих мест. Но часто напитки в таких точках вызывают большое сомнение. И не зря.

Жители города пожаловались в полицию на подпольную пивоварню, что находилась в Ленинском округе. Промышленное здание, на которое было указано, проверили, и там действительно оказался цех со специальным оборудованием, сырьем, пустой тарой - почти сто бутылок, которые уже когда-то использовались под розлив пенного напитка, но предприимчивые пивовары решили сэкономить. Бутылки были отмыты, но не обработаны.

Из цеха полицейские отправились на склад, где хранилась готовая продукция - почти три тонны пенного.

- На момент проверки представители пивоварни не смогли предъявить документы, подтверждающие легальность происхождения напитка.Вся незаконная продукция, находящаяся на складе и в помещении пивоварни, была изъята и направлена на экспертизу. Проведенное исследование показало, что представленные экземпляры так называемого пива не соответствуют ГОСТу по целому ряду показателей, - сообщили в УМВД России по Мурманской области.

Против владельца цеха и склада возбудили уголовное дело по статье "Оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, определенных федеральным законом". Дельцу грозит штраф до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU