С поезда Мурманск–Санкт-Петербург сняли мужчину, который три года бегал от полиции Армении

СЕГОДНЯ 17:25 2019-07-16T17:25:35+03:00

Госдолжник с ноября 2016 года находился в федеральном розыске

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С поездов Мурманского направления часто снимают пассажиров, которые выпивают в дороге, мешают другим буйным поведением и нецензурной бранью. Но иногда путешественники привлекают внимание по иной причине.

Так, в поезде Мурманск–Санкт-Петербург во время проведения оперативно-профилактической операции "Курорт-2019" нашли 43-летнего мужчину. Оказалось, что он с ноября 2016 года бегает от полиции Армении. Его сняли на станции "Петрозаводск".

- Установлено, что он находился в федеральном розыске. Мужчина имеет статус госдолжника, - сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. - В настоящее время сотрудниками Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте информация о злоумышленнике передана инициатору розыска.

Напомним, в Мурманской области продолжаются поиски 73-летнего Михаила Кузаева, который 17 апреля сошел с поезда Вологда-Мурманск не на своей остановке - в Оленегорске.

ИСТОЧНИК KP.RU