По Мурманску ездил Lexus с водителем без прав

СЕГОДНЯ 15:30 2019-07-16T15:03:08+03:00

Водитель дорогой иномарки за 20 тысяч рублей купил права, сделанные на принтере. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Хватило денег на Lexus, хватит и на права. Именно так получилось с 40-летним мурманчанином, который катался на дорогой машине.

Мужчина нарушил правила, что заметили сотрудник ДПС. Они остановили Lexus, а его водителя попросили предоставить документы. Водительское удостоверение, которое протянул мурманчанин, смутило сотрудников дорожно-патрульной службы. Мало того, что оно было на имя другого человека 1977 года рождения, так еще и с признаками подделки.

- Удостоверение инспектором было изъято, а гражданин доставлен в дежурную часть. Проведенная экспертиза подтвердила факт подделки водительского удостоверения. Установлено, что бланк документа изготовлен способом цветной капельно-струйной печати на копировально-множительном аппарате, - рассказали в УМВД России по Мурманской области.

Водитель не стал скрывать, как получил поддельные права. Оказалось, он заказал их через Интернет, заплатив 20 тысяч рублей. Получил через курьера.

Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде, т.к. стал фигурантом уголовного дела по статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков".

ИСТОЧНИК KP.RU