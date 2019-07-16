Жительница Ковдора заявила, что ее сына похитил родной отец
- Украли ребенка! Просьба его место нахождение сообщить по телефону. Украл отец, - такое сообщение оставила в "ВКонтакте" на своей странице жительница Ковдора Елена Панкова.
Конечно, такой пост не мог не привлечь внимание, в том числе правоохранительных органов. Сотрудники полиции сразу взяли историю на карандаш. Подробности этой истории не заставили себя ждать.
Оказалось. что заявление о пропаже ребенка поступило еще 9 июля.
- По информации заявительницы сына забрал его отец и до настоящего времени не вернул по месту жительства ребенка. Сотрудниками полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения ребенка и отца. На телефонную связь отец ребенка выходит, - рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Виктория Филиппова.
Напомним, в апреле этого года отец из Североморска без разрешения бывшей жены увез свою дочь в Москву.
ИСТОЧНИК KP.RU