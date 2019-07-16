Большинство желающих попасть в Совет депутатов Мурманска - самовыдвиженцы

СЕГОДНЯ 10:50 2019-07-16T11:01:57+03:00

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8 сентября в Мурманской области будут выбирать губернатора, также голосование пройдет за новых участников представительных органов муниципальных образований.

Напомним, прием документов от желающих возглавить регион уже закончен. Выдвинутыми кандидатами стали 15 человек. Сейчас они готовят документы для регистрации. Первым подготовившим пакет документов стал Виталий Измайлов от "Гражданской платформы". В ближайшее время так же сделать должны остальные.

А вот заявки на муниципальные выборы еще идут. На данный момент желающих стать депутатами горсовета Мурманска уже 67 человек. Но четверо утратили статус выдвинутого кандидата. Большинство - 40 человек - самовыдвиженцы. Своих кандидатов также представили партии: КПРФ, "Единая Россия", "Яблоко", "Справедливая Россия".

Новшество выборов этого года в том, что попробовать стать губернатором могут самовыдвиженцы. А в Совет депутатов Мурманска будут избираться по мажоритарной системе.

ИСТОЧНИК KP.RU