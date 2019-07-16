2019-07-16T10:31:49+03:00
Происшествия

Причиной смерти молодого биатлониста из Мурманска в Крыму могла стать патология сердца

Спортсмен погиб во время утренней пробежки
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Артемию Хасанкаеву было всего 18 лет. Фото: RTАртемию Хасанкаеву было всего 18 лет. Фото: RT
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15 июня 18-летний Артем Хасанкаев вышел вместе с товарищами на утреннюю пробежку - член юниорской сборной России по биатлону был на сборах в лагере рядом с поселком городского типа Рыбачье в Крыму.

После тренировки все ребята вернулись обратно, но не Артем. Его бросились искать, но нашли тело. С молодым человеком простились в Мурманске 22 июня. Но на этом точка в этой истории не поставлена.

Напомним, СУ Следственного комитета в Крыму возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Его расследование продолжается. И сейчас стала известна вероятная причина смерти Артема. предварительному заключению судмедэкспертов, причиной его смерти стала кардиомиопатия, то есть дисфункция сердца.

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Причиной внезапной смерти мурманского биатлониста Артема Хасанкаева на сборах в Крыму стала патология сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли следователи ГСУ СКР по Республике Крым после изучения заключения судебно-медицинских экспертов.

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По факту гибели члена юношеской сборной России по биатлону возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Напомним, 18-летний спортсмен пропал в окрестностях села Рыбачье под Алуштой. Позже его тело было найдено на тропе без признаков жизни. Согласно предварительному заключению судмедэкспертов, причиной его смерти стала кардиомиопатия или дисфункция сердца.

- Но это пока лишь одна из версий следствия. Для уточнения причины смерти назначены дополнительные экспертизы, которые уже проводятся, - пишет "Российская газета".

ИСТОЧНИК KP.RU

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