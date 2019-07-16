Мурманские спасатели покоряют Эльбрус и спасают туристов

СЕГОДНЯ 09:43 2019-07-16T09:43:03+03:00

К мечте о взятии самой высокой вершины Европы северяне шли семь лет

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Заполярные спасатели часто оказываются в экстремальных условиях. Так, сотрудники Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра вызволяют тех, кто попал в беду в Хибинах, заблудился в тундре. Казалось бы, после такого отпуск надо проводить у моря, отдыхая на пляже.

Но спасатели предпочитают другие впечатления. Так, сотрудник центра Игорь Саванович давно мечтал покорить Эльбрус. И делает это прямо сейчас.

- Идея подняться на Эльбрус родилась еще в 2012 году, тогда я только начинал заниматься альпинизмом. В том году нашему восхождению не суждено было сбыться. Но семечка начала прорастать. И вот спустя столько лет мы с напарником Павлом уже набрались опыта в альпинизме, туризме и наисложнейших зимних походах и готовы самостоятельно организовать восхождение на Эльбрус, - рассказывает Игорь Саванович.

14 июля спасатели смогли дойти до базового лагеря на высоте 3800 метров. Правда, перед этим пришлось пройти двойной путь. Местные коллеги северян обратились к ним за помощью - одному из альпинистов стало плохо, и надо было передать его врачам. Наши ребята не смогли отказать.

ИСТОЧНИК KP.RU