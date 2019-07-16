2019-07-16T09:10:25+03:00
Звезды

В Мурманске театр кукол переедет в новый дом 1 декабря

А через две недели после этого даст первый спектакль для маленьких зрителей
Ника СВЕТЛОВА
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Внутри театра уже стало ярче - помещения оформляют так, чтобы понравилось маленькому зрителю. Фото: правительство Мурманской областиВнутри театра уже стало ярче - помещения оформляют так, чтобы понравилось маленькому зрителю. Фото: правительство Мурманской области
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В прошлом году Мурманскому областному театру кукол исполнилось 85 лет. Аккурат к своему юбилею он подарок не получил, зато спустя год это случится.

В 2017-м началась реконструкция бывшего Дома офицеров, который станет новым зданием для театра кукол. Работа вовсю кипит, осталось сделать не так уж много. Полную готовность обещали в 2020 году, но, кажется, случится это несколько раньше. Уже 1 декабря театр должен переехать в новый дом, а 15 числа артисты покажут первый спектакль.

- Очень хороший проект, объект получается очень красивый как снаружи, так и внутри. Сейчас мы еще успели внести ряд корректировок по колористическим решениям. Теперь главное – сдать его вовремя, с надлежащим качеством, и, конечно, максимально использовать его для наших детей, - отметил во время инспекции реконструкции врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Стоит отметить, что театр кукол стал первым в стране объектом, создаваемым в рамках национального проекта "Культура". Всего на проект потратят 280 миллионов рублей. Напомним, новое здание театра будет оформлено в духе сказок Ганса Христиана Андерсена. Внутри будет два зала для спектаклей, также запланирована площадка для представлений и мероприятий на свежем воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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