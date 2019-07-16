2019-07-16T08:41:21+03:00
Общество

Мурманчане во время прилива оказались на необитаемом острове

Молодой человек и девушка решили прогуляться по отмели и забыли про приходящую воду
Мария ПАШЕНКОВА
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Молодой человек и девушка по отливу смогли добраться до острова. А вот назад дороги уже не было. Фото: аварийно-спасательный отряд МурманскаМолодой человек и девушка по отливу смогли добраться до острова. А вот назад дороги уже не было. Фото: аварийно-спасательный отряд Мурманска
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Приятная прогулка закончилась для северян операцией по спасению.

15 июля 20-летние девушка и молодой человек решили дойти до острова Малый Грязный. Он находятся вблизи Росляково в сторону Сафоново. Когда в Кольском заливе случается отлив, то обнажаются подводные камни. И по ним можно дойти до острова (рядом есть еще один - Большой Грязный). Здесь есть также самолет-памятник.

По этой морской дороге молодые люди добрались от суши до суши. А вот вернуться уже не смогли: начался прилив, и камни ушли под воду. Пришлось северянам звать профессиональную помощь.

- Спасатели на лодке обследовали акваторию и остров, обнаружили терпящих бедствие и эвакуировали их на "большую землю". От медицинской помощи молодые люди отказались, - рассказали в аварийно-спасательном отряде Мурманска.

Северянам советуют аккуратнее посещать столь труднодоступные места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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