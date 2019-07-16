Мурманчане во время прилива оказались на необитаемом острове
Приятная прогулка закончилась для северян операцией по спасению.
15 июля 20-летние девушка и молодой человек решили дойти до острова Малый Грязный. Он находятся вблизи Росляково в сторону Сафоново. Когда в Кольском заливе случается отлив, то обнажаются подводные камни. И по ним можно дойти до острова (рядом есть еще один - Большой Грязный). Здесь есть также самолет-памятник.
По этой морской дороге молодые люди добрались от суши до суши. А вот вернуться уже не смогли: начался прилив, и камни ушли под воду. Пришлось северянам звать профессиональную помощь.
- Спасатели на лодке обследовали акваторию и остров, обнаружили терпящих бедствие и эвакуировали их на "большую землю". От медицинской помощи молодые люди отказались, - рассказали в аварийно-спасательном отряде Мурманска.
Северянам советуют аккуратнее посещать столь труднодоступные места.
ИСТОЧНИК KP.RU