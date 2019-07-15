2019-07-15T17:25:06+03:00
Здоровье

В Мурманской области больше всего не хватает терапевтов, педиатров и реаниматологов

Средняя зарплата, которую готовы предложить специалистам, - 50 тысяч рублей
Ника СВЕТЛОВА
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больше всего работа нужна хирургам и ветеринарам, реаниматологам, стоматологам, терапевтам, косметологам.больше всего работа нужна хирургам и ветеринарам, реаниматологам, стоматологам, терапевтам, косметологам.Фото: Александр ГЛУЗ
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Сложно найти населенный пункт в Мурманской области, где все хорошо с медициной. Везде не хватает специалистов. Решить проблему пытаются по-разному, в том числе при помощи программы "Арктический доктор".

А специалисты службы исследований сервиса по поиску работы HeadHunter выяснили, каких медработников не хватает больше всего.

- Наибольшей популярностью у работодателей Мурманской области пользуются терапевты (12% от всех предложений о работе для врачей, открытых в первом полугодии), педиатры (11%), реаниматологи (6%), стоматологи и офтальмологи (по 5%). Чуть меньше вакансий, размещенных в основном частными клиниками, для офтальмологов (5%), гинекологов (3%), хирургов и ветеринаров (по 2%), - уточнили в HeadHunter.

А вот если посмотреть резюме, то больше всего работа нужна хирургам и ветеринарам (по 15% от всех резюме врачей в апреле-июне 2019 года), реаниматологам (11%), стоматологам (9%), терапевтам (7%), косметологам (4%), офтальмологам, гинекологам и ортопедам (по 2%). При этом средняя предлагаемая зарплата и средняя желаемая равны - по 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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