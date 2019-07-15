Пропавшего в Никеле во время прогулки мальчика нашли
В воскресенье, 14 июля, в Никеле пропал 12-летний Никита Петров.
Мальчик ушел на прогулку, а потом не вернулся и не вышел на связь с родными. Искали его вплоть до утра понедельника, пока не пришла радостная новость.
- Никита из Никеля найден, жив и здоров, какого-либо преступления в отношении него не совершалось, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.
Мальчик уже вернулся к родным.
В тот же день в Мурманске пропал 52-летний Вячеслав Булычев. Около полудня он ушел из дома на улице Капитана Орликовой и не вернулся. Его поиски продолжаются. Также как и 13-летней Милены Феофилактовой, которая исчезла еще в марте этого года. Девочка из Мурманска сбежала из дома, чтобы не отправиться в исправительное учреждение для несовершеннолетнних.
ИСТОЧНИК KP.RU