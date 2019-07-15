2019-07-15T12:47:36+03:00
Общество

Пропавшего в Никеле во время прогулки мальчика нашли

Ребенок жив, здоров и уже вернулся к родителям
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Никита ушел гулять 14 июля и не вернулся. Нашли его 15 числа. Фото: МурманСпасНикита ушел гулять 14 июля и не вернулся. Нашли его 15 числа. Фото: МурманСпас
Изменить размер текста:

В воскресенье, 14 июля, в Никеле пропал 12-летний Никита Петров.

Мальчик ушел на прогулку, а потом не вернулся и не вышел на связь с родными. Искали его вплоть до утра понедельника, пока не пришла радостная новость.

- Никита из Никеля найден, жив и здоров, какого-либо преступления в отношении него не совершалось, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Мальчик уже вернулся к родным.

В тот же день в Мурманске пропал 52-летний Вячеслав Булычев. Около полудня он ушел из дома на улице Капитана Орликовой и не вернулся. Его поиски продолжаются. Также как и 13-летней Милены Феофилактовой, которая исчезла еще в марте этого года. Девочка из Мурманска сбежала из дома, чтобы не отправиться в исправительное учреждение для несовершеннолетнних.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кандалакшу из-за холодного лета вернут отопление
Продажу дешевой рыбы в Мурманской области ограничили до 7 килограммов в руки
Бывший руководитель уголовного розыска УВД Мурманской области возглавил полицию Крыма
В Мурманской области выпал летний снег
В Никеле пропал 12-летний Никита Петров
В Мурманске на Жилстрое сгорели две «деревяшки»
В центре Мурманска появятся платные парковки почти на 2 тысячи машин
Мошенники из Башкирии украли у жительницы Кировска почти миллион рублей
В Мурманске машина взлетела, споткнувшись о люк на дороге
В Мурманской области не хватает доноров крови
Появился список магазинов Мурманской области, где будут продавать дешевую рыбу
В Мурманске частные салоны красоты прикрываются врачами областной больницы
На лечение онкобольных в Мурманской области выделят дополнительные 560 миллионов рублей
Заполярный Хатико: в аэропорту "Мурманск" бросили собаку
Пьяный кандалакшанин обматерил полицейского в больнице
«МЭС» отменил корректировки за отопления жителям Мурманской области
В Кировске из-за холодного лета включают отопление
В Мурманске нашли пропавшую 16-летнюю Марию Девяткину
Погода не порадует гостей фестиваля в Териберке
Пограничники спасли в губе Ура двоих мужчин и девочку