Пропавшего в Никеле во время прогулки мальчика нашли

СЕГОДНЯ 12:47 2019-07-15T12:47:36+03:00

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В воскресенье, 14 июля, в Никеле пропал 12-летний Никита Петров.

Мальчик ушел на прогулку, а потом не вернулся и не вышел на связь с родными. Искали его вплоть до утра понедельника, пока не пришла радостная новость.

- Никита из Никеля найден, жив и здоров, какого-либо преступления в отношении него не совершалось, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Мальчик уже вернулся к родным.

В тот же день в Мурманске пропал 52-летний Вячеслав Булычев. Около полудня он ушел из дома на улице Капитана Орликовой и не вернулся. Его поиски продолжаются. Также как и 13-летней Милены Феофилактовой, которая исчезла еще в марте этого года. Девочка из Мурманска сбежала из дома, чтобы не отправиться в исправительное учреждение для несовершеннолетнних.

ИСТОЧНИК KP.RU