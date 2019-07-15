В Никеле пропал 12-летний Никита Петров

СЕГОДНЯ 06:52 2019-07-15T06:52:55+03:00

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Сразу о двух новых поисках стало известно в воскресенье, 14 июля.

В Никеле пропал 12-летний мальчик.

- Никита Петров ушел гулять и до настоящего времени информация о его местонахождении отсутствует. Приметы: рост примерно 135 см, волосы темные, короткая стрижка, глаза карие, на лбу шрам (над правой бровью). Одет: черная куртка без надписей, с капюшоном, джинсовая кепка, трико темно-серого цвета, кроссовки сине-зелено-оранжевые, - рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе Печенгского района Мурманской области.

Всех, кто может помочь с поисками Никиты, просят позвонить (81154) 5-02-22.

В тот же день 14 июля в Мурманск пропал 52-летний Вячеслав Булычев. Около полудня он ушел из дома на улице Капитана Орликовой и не вернулся.

Приметы: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, светлые глаза, темные короткие волосы.

Был одет: коричневая матерчатая куртка, синие джинсы, черная шапка с белой каймой.

Всех, кто может помочь с поисками Вячеслва или кто знает информацию о ее местонахождении, просят позвонить в полицию по телефонам 02,102, 40-60-10 или в отряд "МурманСпас" 8911-311-70-20 и 8911-339-89-41.

Вячеслав Булычев около полудня воскресенья ушел из дома и не вернулся. Фото: МурманСпас

ИСТОЧНИК KP.RU