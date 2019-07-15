2019-07-15T06:52:55+03:00
Общество

В Никеле пропал 12-летний Никита Петров

А в Мурманске исчез 52-летний мужчина
Есения ДОБРОНРАВОВА
Поделиться:
Никита ушел гулять 14 июля и не вернулся. Фото: МурманСпасНикита ушел гулять 14 июля и не вернулся. Фото: МурманСпас
Изменить размер текста:

Сразу о двух новых поисках стало известно в воскресенье, 14 июля.

В Никеле пропал 12-летний мальчик.

- Никита Петров ушел гулять и до настоящего времени информация о его местонахождении отсутствует. Приметы: рост примерно 135 см, волосы темные, короткая стрижка, глаза карие, на лбу шрам (над правой бровью). Одет: черная куртка без надписей, с капюшоном, джинсовая кепка, трико темно-серого цвета, кроссовки сине-зелено-оранжевые, - рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе Печенгского района Мурманской области.

Всех, кто может помочь с поисками Никиты, просят позвонить (81154) 5-02-22.

В тот же день 14 июля в Мурманск пропал 52-летний Вячеслав Булычев. Около полудня он ушел из дома на улице Капитана Орликовой и не вернулся.

Приметы: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, светлые глаза, темные короткие волосы.

Был одет: коричневая матерчатая куртка, синие джинсы, черная шапка с белой каймой.

Всех, кто может помочь с поисками Вячеслва или кто знает информацию о ее местонахождении, просят позвонить в полицию по телефонам 02,102, 40-60-10 или в отряд "МурманСпас" 8911-311-70-20 и 8911-339-89-41.

Вячеслав Булычев около полудня воскресенья ушел из дома и не вернулся. Фото: МурманСпас

Вячеслав Булычев около полудня воскресенья ушел из дома и не вернулся. Фото: МурманСпас

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кандалакшу из-за холодного лета вернут отопление
Пропавшего в Никеле во время прогулки мальчика нашли
Продажу дешевой рыбы в Мурманской области ограничили до 7 килограммов в руки
Бывший руководитель уголовного розыска УВД Мурманской области возглавил полицию Крыма
В Мурманской области выпал летний снег
В Мурманске на Жилстрое сгорели две «деревяшки»
В центре Мурманска появятся платные парковки почти на 2 тысячи машин
Мошенники из Башкирии украли у жительницы Кировска почти миллион рублей
В Мурманске машина взлетела, споткнувшись о люк на дороге
В Мурманской области не хватает доноров крови
Появился список магазинов Мурманской области, где будут продавать дешевую рыбу
В Мурманске частные салоны красоты прикрываются врачами областной больницы
На лечение онкобольных в Мурманской области выделят дополнительные 560 миллионов рублей
Заполярный Хатико: в аэропорту "Мурманск" бросили собаку
Пьяный кандалакшанин обматерил полицейского в больнице
«МЭС» отменил корректировки за отопления жителям Мурманской области
В Кировске из-за холодного лета включают отопление
В Мурманске нашли пропавшую 16-летнюю Марию Девяткину
Погода не порадует гостей фестиваля в Териберке
Пограничники спасли в губе Ура двоих мужчин и девочку