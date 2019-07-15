Бывший руководитель уголовного розыска УВД Мурманской области возглавил полицию Крыма

СЕГОДНЯ 11:47 2019-07-15T11:47:31+03:00

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В УМВД Республики Крым кадровые перестановки. С должности министра внутренних дел по Крыму ушел Олег Торубаров, а вместо него врио назначен Павел Каранда.

Павел Леонидович начинал как оперуполномоченный уголовного розыска в ГОВД Североморска. Там же дослужился до начальника криминальной милиции.

- В 2002 году назначен на должность начальника ОВД Ленинского округа г. Мурманска, а в 2005 году возглавил Управление уголовного розыска УВД Мурманской области. В 2009 году назначен на должность начальника УВД по Мурманску, заступив на следующий год на должность первого заместителя начальника УВД – начальника криминальной милиции УМВД по Мурманской области, - говорится в биографии Павда Каранды.

После его служба продолжалась в Вологодской области, где он дослужился до заместителя начальника УМВД России - начальника полиции.

В 2016 года Павла Леонидовича перевели в Крым, где он стал генерал-майором полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU