2019-07-14T15:35:57+03:00
Общество

В центре Мурманска появятся платные парковки почти на 2 тысячи машин

Изменения коснутся 15 улиц города
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Вероятнее всего на указанных улицах появятся паркоматы.Вероятнее всего на указанных улицах появятся паркоматы.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Октябрьская, Володарского, Карла Маркса, Профсоюзов, Воровского, Комсомольская, Егорова, Дзержинского, Софьи Перовской, Пушкинская, Ленинградская, проезды Рыбный и Флотский, Пионерский переулок и площадь Спорта – это практически весь центр столицы Заполярья и это именно те улицы, которые частично станут платными для северян и гостей города.

К 2021 году, согласно подписанной главой администрации города Андреем Сысоевым "Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск на 2018-2035 годы", здесь появятся платные парковки. Вместимость новых сооружений – 1920 мест.

Другие пункты новой программы, опубликованной на сайте мэрии Мурманска, гласят строительстве новых дорог и реконструкции старых, изменении организации дорожного движения в городе и улучшения транспортной инфраструктуры в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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