Мошенники из Башкирии украли у жительницы Кировска почти миллион рублей

СЕГОДНЯ 12:40 2019-07-14T12:43:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Операции с недвижимостью – это всегда огромные деньги. Именно поэтому совершать их удаленно абсолютно нельзя. Тем не менее, мошенники давно стали не просто преступниками, но и хорошими психологами, которые прекрасно умеют убеждать. Жертвой таких «покупателей квартиры» стала 57-летняя жительница Кировска.

- Женщина разместила объявление о продаже квартиры в Интернете. Вскоре ей позвонила неизвестная и сообщил, что хочет приобрести недвижимость. В качестве гарантии она предложила внести предоплату 50 тысяч рублей. После чего злоумышленница убедила потерпевшую подойти к банкомату, где она под диктовку выполнила ряд действий, - пояснили в УМВД по Мурманской области. - Таким образом, женщина перевела свои же деньги с одного своего счета на другой. Затем мошенница сообщила, что ошибочно перевела на ее карту крупную сумму денег и попросила их вернуть.

В итоге за время этих махинаций со счетов женщины списали более 911 тысяч рублей. Северянка обратилась в полицию, где возбудили и начали расследовать уголовное дело по статье «Мошенничество». Уже известно, что номера мошенников зарегистрированны в Республике Башкортостан.

ИСТОЧНИК KP.RU