В Мурманской области не хватает доноров крови

СЕГОДНЯ 15:21 2019-07-13T15:21:13+03:00

В Мурманской области не хватает доноров второй и четвертой групп крови. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Мурманской области много желающих помочь землякам. Сотрудники Росгвардии, УМВД, Следком, службы приставов и другие сдают кровь. Донорами становятся те, кто увидел сообщение о нехватке крови в сети - такие часто появляются в заполярных пабликах в "ВКонтакте".

Но все равно в регионе есть дефицит донорской крови.

- Очень нужны доноры 2 и 4 положительной групп крови. Сложилась трудная ситуация с запасом! Давайте поможем тем, кому это жизненно необходимо! Желающих просим обращаться на Мурманскую областную станцию переливания крови. Дополнительная информация, справки и запись в рабочие дни по тел. 25-02-61 с 13.00 до 17.00, - рассказали в Мурманской региональной общественной организации доноров "Капля крови".

При этом стоит помнить, что сдать кровь могут не все. Так, есть ограничения по возрасту (не младше 18 лет), весу (не меньше 50 килограмм) и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU