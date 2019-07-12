2019-07-12T13:43:26+03:00
Происшествия

Пограничники спасли в губе Ура двоих мужчин и девочку

У моторной лодки рыбаков отказал двигатель
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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На корабле пограничников потерпевшим предложили еду и медпомощь. Фото: пресс-служба ПУ ЗАР.На корабле пограничников потерпевшим предложили еду и медпомощь. Фото: пресс-служба ПУ ЗАР.
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Командир сторожевого корабля «бдительный», получивший ночью 8 июля сообщение о том, что в районе Ура-губы попали в беду три человека, назамедлительно бросил все силы на их спасение. К на берегу бухты Малая Калиновая, где укрылись потерпевшие в море бедствие, отправилась осмотровая группа на быстроходном катере.

Как выяснилось, двое мужчин и 16-летняя дочь одного из них отправились на морскую рыбалку к полуострову Рыбачий, но у моторной лодки отказал двигатель, и ее начало сносить к берегу.

- Люди пытались грести веслами, но одно из них сломалось. Мужчина, спасая своего ребенка, схватил девочку и прыгнул в воду, а лодку вместе с ее хозяином вынесло на камни. Только по счастливому стечению обстоятельств никто из них не пострадал. Оказавшиеся на необитаемом берегу, они сумели найти себе временное укрытие. Медицинская помощь им не потребовалась, - рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по западному арктическому району.

Рыбацкую лодку тем временем унесло далеко от берега. Пограничникам и рыбакам пришлось нести ее на руках к воде около 100 метров. Ее вместе с рыбаками погрузили на корабль и доставили к берегу в Губе Ура.

Кстати, в прошлом году пограничники успешно провели 9 поисково-спасательных операций и спасли 18 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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