Погода не порадует гостей фестиваля в Териберке

СЕГОДНЯ 14:18 2019-07-12T14:02:09+03:00

Изменить размер текста: A A

13 и 14 июля в Териберке пройдет одноименный фестиваль. Но хоть сейчас и середина лета, погода гостей мероприятия не порадует. Она останется почти такой же ненастной, как и стояла всю неделю.

Разве что чуть утихнет ветер, который в порывах достигал 10-14 м/с и морозил местных жителей. В субботу он будет 3-7 м/с, хотя ночью опять разгуляется до 10 м/с.

- Дождь, который зарядит в пятницу днем, продлится примерно сутки, поэтому начало фестиваля ещё придётся встречать с ним. Но во второй половине дня он прекратится. В воскресенье осадки если и будут возможны, то небольшие, ливневого характера (кратковременные/местами). Шансы на просветы небольшие, и все они приходятся на воскресенье. Температура стандартная морская, соответствующая температуре воды: +5...+8 в течение двух суток, - сообщает "Погода в Мурманске".

Поэтому гостям фестиваля "Териберка" советуют одеваться потеплее, ведь мероприятие состоится у воды, а, значит, лучше готовиться к нему так, словно оно состоится глубокой осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU