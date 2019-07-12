2019-07-12T14:02:09+03:00
Общество

Погода не порадует гостей фестиваля в Териберке

Село встретит гостей дождем и ветром
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Гостям фестиваля в Териберке стоит одеваться потеплее и не забыть зонтики. Фото: Александра ЛЕБЕДЕВАГостям фестиваля в Териберке стоит одеваться потеплее и не забыть зонтики. Фото: Александра ЛЕБЕДЕВА
Изменить размер текста:

13 и 14 июля в Териберке пройдет одноименный фестиваль. Но хоть сейчас и середина лета, погода гостей мероприятия не порадует. Она останется почти такой же ненастной, как и стояла всю неделю.

Разве что чуть утихнет ветер, который в порывах достигал 10-14 м/с и морозил местных жителей. В субботу он будет 3-7 м/с, хотя ночью опять разгуляется до 10 м/с.

- Дождь, который зарядит в пятницу днем, продлится примерно сутки, поэтому начало фестиваля ещё придётся встречать с ним. Но во второй половине дня он прекратится. В воскресенье осадки если и будут возможны, то небольшие, ливневого характера (кратковременные/местами). Шансы на просветы небольшие, и все они приходятся на воскресенье. Температура стандартная морская, соответствующая температуре воды: +5...+8 в течение двух суток, - сообщает "Погода в Мурманске".

Поэтому гостям фестиваля "Териберка" советуют одеваться потеплее, ведь мероприятие состоится у воды, а, значит, лучше готовиться к нему так, словно оно состоится глубокой осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кировске из-за холодного лета включают отопление
В Мурманске нашли пропавшую 16-летнюю Марию Девяткину
Пограничники спасли в губе Ура двоих мужчин и девочку
В Мурманской области собирают деньги на художественный фильм "Заполярье" про военные годы
В Заозерске построят новый спортивный комплекс
В Мурманске сотрудник автосалона продавал несуществующие автомобили
Мэрия Мурманска показала, как будет выглядеть обновленная "Родина"
В Мурманске пропала 16-летняя девушка
В Мурманске началась продажа рыбы по доступным ценам
Жители Мончегорска не захотели новый арт-объект "Молот Тора"
На 82-м году жизни не стало Риммы Дмитриевны Куруч
В Мурманске на остановке нашли тело мужчины
В Мурманске могут появиться новые автобусные маршруты
Житель Заполярного в Международный женский день убил соседа ножом
Руководитель турфирмы в Мурманске обманул северян на миллион рублей
В Мурманске нашли мать новорожденной девочки, которую обнаружили в мусоропроводе
ЧП в Ковдоре: у пострадавшего на производстве 34-летнего мужчины обожжено 62% тела
В Мурманской области насчитали почти 590 тысяч избирателей
Центр Мурманска перекроют из-за туристов
В Мурманске в баке мусоропровода жилого дома нашли труп новорожденного
В Ковдоре рабочий попал в реанимацию после удара током
В Мурманской области будут стараться сделать цены на квартиры адекватными
В Мурманской области бороться с отоплением улицы можно простой, но дорогой схемой