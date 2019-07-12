2019-07-12T11:52:53+03:00
Общество

В Заозерске построят новый спортивный комплекс

Проект будет представлен в ближайшие две недели
Ника СВЕТЛОВА
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Жители Заозерска пожаловались главе региона на дороги, нехватку врачей и плохое автобусное сообщение. Фото: gov-murman.ruЖители Заозерска пожаловались главе региона на дороги, нехватку врачей и плохое автобусное сообщение. Фото: gov-murman.ru
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11 июля врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис посетил Заозерск, где встретился с местными жителями.

Те рассказали главе региона, чтобы в гарнизоне очень не хватает места, где можно было бы круглогодично заниматься спортом под крышей. Ведь даже холодным заполярным летом вести здоровый образ на свежем воздухе бывает сложно.

Жителей Заозерска услышали. В ближайшие две недели будет готов проект крытого спортивного комплекса.

- В военных городках принципиально важно наладить инфраструктуру и быт, должно быть более щепетильное отношение со стороны гражданских властей. Это вопросы дорог, детских площадок, спортивной инфраструктуры, надежного теплоснабжения. Наша задача – максимально быстро стараться эти вопросы решать, - сообщил на встрече Андрей Чибис.

Также жители гарнизона попросили взять на контроль следующие вопросы: модернизировать котельную, которая работает на дорогом флотском мазуте, наладить регулярные автобусные рейсы до военной части, ввести дополнительные приемы врачей, особенно для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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