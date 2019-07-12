В Мурманске сотрудник автосалона продавал несуществующие автомобили

СЕГОДНЯ 11:12 2019-07-12T11:12:09+03:00

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В Мурманске поймали 30-летнего мужчину, который на своей работе проворачивал мутные схемы и пытался разбогатеть через легкие деньги.

Северянин трудился в автосалоне в Ленинском округе руководителем отдела продаж автомобилей с пробегом. Злоумышленник решил "продать" салону Ford Focus и для этого составил договор купли-продажи на 330 тысяч рублей. Из бухгалтерии своего предприятия он взял эти деньги и присвоил себе.

- Позже аналогичным способом подозреваемый «продал» автосалону еще 3 автомобиля. Для осуществления фиктивных сделок, мужчина использовал ксерокопии документов на автомобили, которые были у него в наличии, а также воспользовался документами на транспортные средства своих знакомых. Ущерб, причиненный организации от действий бывшего работника, оценивается в сумме около 2 миллионов рублей, - рассказали в УМВД России по Мурманской области.

Установлены 4 эпизода противоправной деятельности подозреваемого. По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения".

ИСТОЧНИК KP.RU