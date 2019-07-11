Жители Мончегорска не захотели новый арт-объект "Молот Тора"

СЕГОДНЯ 17:46 2019-07-11T17:46:14+03:00

Саами Мурманской области посчитали, что это не уважение к их предкам, которые страдали из-за викингов

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В августе в Мончегорске снова пройдет фестиваль Imandra Viking Fest. Напоминанием о нем мог стать новый арт-объект "Молот".

Под него уже даже нашли место - в районе физкультурно-оздоровительного комплекса. Это одно из знаковых мест фестиваля, отсюда должно начинаться шествие участников.

Но чтобы арт-объект появился в городе, он должен был пройти общественные слушания.

- Молот принадлежит Защитнику Имандры, бравому воину, который охраняет покой этих краев уже много веков. И только самый достойный сможет однажды поднять молот над камнем. Арт-объект станет совместной работой мурманского кузнеца и мончегорских мастеров и станет подарком городу в рамках программы "Городская среда", - сообщили организаторы фестиваля.

И, казалось бы, это не проблема, северяне всегда активно выступают за такого рода украшения. Но... в этот раз жители Мурманской области оказались против. "За" выступил 21 человек, а вот "нет" "Молоту" сказал 31 человек. Еще 12 воздержались.

Изначально арт-объект должен был называться "Молот Тора". Но такому варианту воспротивились саами Мурманской области. Они заявили, что викинги не раз тревожили их предков. Но даже изменение названия не помогло появиться скульптуре.

ИСТОЧНИК KP.RU