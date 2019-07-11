2019-07-11T15:49:06+03:00
Происшествия

В Мурманске на остановке нашли тело мужчины

Врачи пытались реанимировать его, но безуспешно
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Тело мужчины на остановке заметили прохожие. Фото: Мурманск ДТП ЧПТело мужчины на остановке заметили прохожие. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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Днем 11 июля прохожие заметили, что на остановке на улице Гаджиева в Мурманске лежит мужчина. Признаков жизни он не подавал.

Мурманчане сразу вызвали на место сотрудников полиции. На остановку также прибыла "скорая помощь" - она констатировала смерть мужчины. Очевидцы в "ВКонтакте" сообщают, что мурманчанина долго пытались откачать, но безуспешно. Сейчас проводится проверка и устанавливается личность погибшего, а также причина его смерти - ее покажет экспертиза.

Напомним, в начале июля у средней мореходки в Мурманске нашли тело мужчины. По предварительной версии, ему стало плохо.

А 10 июля в баке мусоропровода дома №38 на улице Капитана Орликовой в столице Заполярья дворник обнаружил мертвую новорожденную девочку. Как считают следователи, ее сразу после родов могла утопить собственная 33-летняя мать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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