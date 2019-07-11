2019-07-11T15:15:37+03:00
Общество

В Мурманске могут появиться новые автобусные маршруты

Они свяжут будущий торгово-развлекательный центр с дальней Первомайкой и Росляково
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманске рассматриваются четыре новых автобусных маршрута.В Мурманске рассматриваются четыре новых автобусных маршрута.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В ближайшее время на улице Рогозерская в Мурманске должен открыться новый торгово-развлекательный центр. Посетителей должно быть много, ведь помимо магазинов и кинотеатра, в нем должен появиться аквапарк.

Вот только местоположение у ТРЦ будет не самое удобное для тех, у кого нет машины: остановки общественного транспорта находятся достаточно далеко, поэтому придется или долго идти пешком, или вызывать такси.

В администрации Мурманска решают, как исправить ситуацию. Из-за нового торгово-развлекательного центра в городе могут появиться и новые автобусные маршруты.

Пока рассматриваются четыре варианта. Это №84 по маршруту "ТЦ "Плазма" - Абрам-мыс", №84к "ТЦ "Плазма" - Фадеев Ручей", №88 "ТЦ "Плазма"- улица Заводская/Росляково" и №88к "ТЦ "Плазма" - завод Севморпуть".

Напомним, в свое время из-за появления новых торгово-развлекательных точек в городе появились маршруты 3Т и 7Т.

ИСТОЧНИК KP.RU

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