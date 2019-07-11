ЧП в Ковдоре: у пострадавшего на производстве 34-летнего мужчины обожжено 62% тела

СЕГОДНЯ 12:13 2019-07-11T12:13:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 10 июля, на промышленной площадке крупного предприятия в Ковдоре произошло ЧП – работник, которого ударило током, попал в реанимацию. Как стало известно сегодня, пострадавший – сотрудник подрядной организации, выполняющей работы на территории горно-обогатительного комбината.

- Он работал в составе бригады, которая производила работы по демонтажу обесточенных старых резервных кабелей понизительной подстанции, где также находились два кабеля под напряжением 6 кВ, питающих компрессорную станцию, - пояснил представитель ООО «ГЭМ Северо-Запад». - Электромонтажник приступил к обрезке очередного кабеля, ошибочно посчитав его обесточенным, в результате чего попал под электрическую дугу.

34-летнего мужчину с места происшествия экстренно госпитализировали в больницу Ковдора в тяжелом состоянии с ожогами 62% тела. Сейчас врачи решают вопрос о доставке его санавиацией в Мурманск.

ИСТОЧНИК KP.RU