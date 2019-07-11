Житель Заполярного в Международный женский день убил соседа ножом

СЕГОДНЯ 14:33 2019-07-11T14:33:36+03:00

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Празднование Международного женского дня в Заполярном в этом году закончилось трагедией.

36-летний мужчина приревновал свою сожительницу - та ушла праздновать 8 марта к соседям по лестничной площадке. Веселье сопровождалось алкоголем. Поэтому он взял нож и пошел разбираться.

Когда сосед открыл ему дверь, ревнивец набросился на него. Ударил ножом сначала в грудь, потом под лопатку.

- От полученных телесных повреждений сосед скончался вечером того же дня в медицинском учреждении. Кроме того, пройдя в помещение кухни квартиры, он нанес второму потерпевшему четыре ножевых ранения в брюшную, подлопаточную и поясничную области, тем самым причинив тяжкий вред здоровью. После содеянного обвиняемый покинул место происшествия и спрятал нож. Через непродолжительное время, осознав произошедшее, вернулся к своему дому, где и был задержан сотрудниками правоохранительных органов, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Мужчина, обвиняемый сразу по двум статьям - "Убийство" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия" - признал свою вину. Но ему грозит до 11 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU