В Ковдоре рабочий попал в реанимацию после удара током
Соблюдение техники безопасности – главное на производстве. Безусловно различным экстренным ситуациям могут способствовать и другие косвенные причины. Тем не менее именно правильное поведение рабочих на предприятии гарантирует отсутствие ЧП. Пока неизвестно, что стало причиной происшествия на горно-обогатительном комбинате в Мурманской области, произошедшего сегодня днем.
- 10 июля на Ковдорском ГОКе произошло поражение рабочего электрическим током. Сейчас мужчина находится в реанимации, - сообщил «КП» источник, знакомый с ситуацией.
В данный момент на месте работают представители Следственного управления СК России по Мурманской области.
- Следователь находится на осмотре места происшествия на территории ГОКа, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.
Причины и обстоятельства произошедшего инцидента выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU