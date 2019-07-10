В Ковдоре рабочий попал в реанимацию после удара током

СЕГОДНЯ 18:03 2019-07-10T18:03:09+03:00

Сейчас мужчина находится в реанимации. Фото: Александра ЛЕБЕДЕВА

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Соблюдение техники безопасности – главное на производстве. Безусловно различным экстренным ситуациям могут способствовать и другие косвенные причины. Тем не менее именно правильное поведение рабочих на предприятии гарантирует отсутствие ЧП. Пока неизвестно, что стало причиной происшествия на горно-обогатительном комбинате в Мурманской области, произошедшего сегодня днем.

- 10 июля на Ковдорском ГОКе произошло поражение рабочего электрическим током. Сейчас мужчина находится в реанимации, - сообщил «КП» источник, знакомый с ситуацией.

В данный момент на месте работают представители Следственного управления СК России по Мурманской области.

- Следователь находится на осмотре места происшествия на территории ГОКа, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Причины и обстоятельства произошедшего инцидента выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU