В Мурманской области бороться с отоплением улицы можно простой, но дорогой схемой
Северяне знают, что платят не только за отопление домов, но и улицы. Многие дома в Мурманской области построены так, что трубы стараются и внутри, и снаружи - странная расточительность для Крайнего Севера, сидящего на мазутной игле.
На большой пресс-конференции, состоявшейся 10 июля, врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что знает об этой проблеме и как ее устранить
- Решение простое, но дорогое - ремонт фасадов. Это не только красота, но и эффективность. На это понадобится много средств, - объяснил глава региона. - А еще у нас заходишь во двор и видишь, что многие форточки открыты. Это значит, что топят слишком много. И все равно за это приходится платить.
Поэтому в регионе скоро появятся дома с погодозависимым регулированием систем, благодаря которым можно будет попробовать сократить платежи северян за тепло.
Также на встрече снова подняли вопрос о том, почему за отопление в Мурманской области платят круглогодично.
-Это позволяет сделать суммы в платежных документах меньше, северяне как бы берут кредит. Чтобы не было такого: после январских праздников вы поистратились, а тут получаете квитанции и от суммы - шок. На встречах с населением я спрашиваю, кто за отмену платежей летом. Обычно таким северян меньшинство, - пояснил Андрей Владимирович.
Большой материал по итогам пресс-конференции читайте на сайте "КП" 11 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU