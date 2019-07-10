В Мурманской области бороться с отоплением улицы можно простой, но дорогой схемой

СЕГОДНЯ 17:20 2019-07-10T17:20:31+03:00

Для этого надо позаботится о фасадах домов

Изменить размер текста: A A

Северяне знают, что платят не только за отопление домов, но и улицы. Многие дома в Мурманской области построены так, что трубы стараются и внутри, и снаружи - странная расточительность для Крайнего Севера, сидящего на мазутной игле.

На большой пресс-конференции, состоявшейся 10 июля, врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что знает об этой проблеме и как ее устранить

- Решение простое, но дорогое - ремонт фасадов. Это не только красота, но и эффективность. На это понадобится много средств, - объяснил глава региона. - А еще у нас заходишь во двор и видишь, что многие форточки открыты. Это значит, что топят слишком много. И все равно за это приходится платить.

Поэтому в регионе скоро появятся дома с погодозависимым регулированием систем, благодаря которым можно будет попробовать сократить платежи северян за тепло.

Также на встрече снова подняли вопрос о том, почему за отопление в Мурманской области платят круглогодично.

-Это позволяет сделать суммы в платежных документах меньше, северяне как бы берут кредит. Чтобы не было такого: после январских праздников вы поистратились, а тут получаете квитанции и от суммы - шок. На встречах с населением я спрашиваю, кто за отмену платежей летом. Обычно таким северян меньшинство, - пояснил Андрей Владимирович.

Большой материал по итогам пресс-конференции читайте на сайте "КП" 11 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU