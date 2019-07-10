2019-07-10T16:44:40+03:00
Происшествия

Мурманчанка избила соседку ножницами по лицу

Угрозы во время конфликта превратились в реальные действия
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Теперь 43-летнюю северянку ждет суд.Теперь 43-летнюю северянку ждет суд.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сбоку стучит, снизу сверлит, сверху заливает… Кто это? Конечно, сосед. Идеальных жильцов граничащих друг с другом квартир, кажется, не существует, поэтому конфликты между ними – далеко не редкость.

Ужасный инцидент произошел накануне в Мурманске. В одной из квартир в доме на улице Героев-североморцев разразился скандал между двумя соседками. Что не поделили женщины, неизвестно, но конфликт из словесной перепалки с угрозами перерос в настоящую поножовщину. Только орудием одной из оппоненток стал не нож, а ножницы, которыми она ударила соседку по лицу.

- В дежурную часть поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что из квартиры госпитализирована гражданка, 1985 года рождения, с телесными повреждениями. Участковыми уполномоченными совместно с сотрудниками уголовного розыска подозреваемая, 1967 года рождения была установлена и доставлена в отдел полиции. Ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась, - пояснили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

В итоге на дебоширку завели уголовные дела сразу по двум статьям: «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Сейчас северянка находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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