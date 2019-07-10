Пресс-конференция Андрея Чибиса: За два часа врио губернатора Мурманской области ответил на 30 вопросов

СЕГОДНЯ 14:38 2019-07-10T14:38:04+03:00

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100 дней со дня вступления бывшего заместителя министра ЖКХ России Андрея Чибиса в должность врио губернатора Мурманской области исполнилось еще 27 июня. По этому случаю глава региона решил собрать журналистов, чтобы ответить на интересующие местные редакции СМИ, их читателей, слушателей и зрителей вопросы.

Мероприятие было запланировано на 4 июля, но перенесено в связи с трагическими событиями, произошедшими с подводниками на АС-31 в Баренцевом море. Новой датой стало 10 июля. В студии ГТРК «Мурман» собрались журналисты со всей Мурманской области, каждой редакции было предложено составит топ-3 вопросов для Андрея Чибиса.

В итоге во время прямого эфира, который продлился 1,5 часа прозвучало 23 вопроса, а после него в течение еще 30 минут общее количество вопросов почти доросло до 30. За это время глава региона успел рассказать о медицине, ЖКХ, Северном флоте, социальной сфере, своей команде, планах на будущее и многом другом.

Подробнее о пресс-конференции читайте в материалах на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU