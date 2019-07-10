2019-07-10T13:06:24+03:00
Общество

Нельзя помиловать: в Мурманской области трех преступников оставили в колониях

Комиссия учла тяжесть совершенных ими преступлений
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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В комиссию входят представители общественных организаций, министерства юстиции, областной Думы и другие. Фото: пресс-служба УФСИН по Мурманской области.В комиссию входят представители общественных организаций, министерства юстиции, областной Думы и другие. Фото: пресс-служба УФСИН по Мурманской области.
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Помилование – это гуманный акт государства, полностью или частично освобождающий осужденного от назначенного или могущего быть назначенным впоследствии наказания. В комиссию по помилованию Мурманской области поступают ходатайства от осужденных, отбывающих наказание в регионе.

Недавно состоялось очередное заседание комиссии, на рассмотрение которой были представлены материалы о помиловании трех осужденных: за умышленное убийство, нанесение побоев, повлекшее смерть, и распространение наркотиков.

- После детального рассмотрения всех представленных материалов было принято решение всем трем обратившимся отказать, так как осуждённые отбывают наказание за совершение тяжких преступлений, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Мурманской области. - Несмотря на то, что осужденные характеризуются положительно, члены комиссии, учитывая социальную опасность преступлений, длительные сроки наказания и иные характеристики, пришли к выводу о преждевременности применения к данного акта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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