Нельзя помиловать: в Мурманской области трех преступников оставили в колониях
Помилование – это гуманный акт государства, полностью или частично освобождающий осужденного от назначенного или могущего быть назначенным впоследствии наказания. В комиссию по помилованию Мурманской области поступают ходатайства от осужденных, отбывающих наказание в регионе.
Недавно состоялось очередное заседание комиссии, на рассмотрение которой были представлены материалы о помиловании трех осужденных: за умышленное убийство, нанесение побоев, повлекшее смерть, и распространение наркотиков.
- После детального рассмотрения всех представленных материалов было принято решение всем трем обратившимся отказать, так как осуждённые отбывают наказание за совершение тяжких преступлений, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Мурманской области. - Несмотря на то, что осужденные характеризуются положительно, члены комиссии, учитывая социальную опасность преступлений, длительные сроки наказания и иные характеристики, пришли к выводу о преждевременности применения к данного акта.
ИСТОЧНИК KP.RU