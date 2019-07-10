Жительница Умбы на биржевых интернет-торгах отдала мошенникам 6 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:26 2019-07-10T12:26:19+03:00

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В крайне неприятную ситуацию попала жительница Умбы, которая хотела стать миллионершей, а оказалась у разбитого корыта.

55-летняя женщина увидела в "ВКонтакте" рекламу биржевых торгов и решила попробовать стать богаче. Она зарегистрировалась на сайте одной такой компании, указала все свои данные и стала вкладывать деньги.

- После первого взноса потерпевшей на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником фирмы по биржевой деятельности. Звонивший предложил северянке установить специальную программу и создать личный кабинет, чтобы стать полноценной участницей биржевых торгов. Впоследствии, следуя указаниям мошенников, женщина через личный кабинет осуществляла операции по перечислению денежных средствах на различные счета,- рассказали детали этой истории в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Всего за полгода умбчанка перевела 6,2 миллиона рублей! Почти все деньги она брала в долг у родных и знакомых и в кредит. Когда она наконец одумалась, то поняла, что в ответ не получает прибыль. Расстроенная женщина обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное в особо крупном размере". Подозреваемые пока не установлены.

ИСТОЧНИК KP.RU