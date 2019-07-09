Из-за аварии Кола осталась без электричества

СЕГОДНЯ 16:53 2019-07-09T16:53:11+03:00

Снабжение в город вернули менее чем за час

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В полярный день сложно сказать, что из-за аварии в сети наступает конец света. Но все же остаться без электричества и в светлое время очень неприятно.

Утром 9 июля жители Колы испытали это на себе. Как сообщили в "Колэнерго", по предварительной информации, около 10.00 была повреждена кабельная линия сторонней электросетевой организации.

На восстановительные работы ушло около получаса. И уже к 11 утра коляне вновь могли смотреть телевизор и готовить без проблем еду. Ранее по такой же причине без света осталось более 5300 тысяч мурманчан.

Напомним, изношенность энергосистем обсуждалась в конце июня во время визита в Мурманскую область вице-премьера Дмитрия Козака. Тогда правительству региона дали две недели, чтобы составить дорожную карту для исправления ситуации. Центр при этом обещает Заполярью помощь с деньгами.

ИСТОЧНИК KP.RU