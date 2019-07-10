С начала года санавиация Мурманской области спасла 83 пациента

СЕГОДНЯ 10:02 2019-07-10T10:02:47+03:00

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В этом году авиапарк санавиации Мурманской области пополнился. Так, в нем появился новенький реанимобиль Ми-8-МТ, который оснащен всей необходимой техникой. Благодаря этому число вылетов увеличилось в несколько раз.

- Если в течение всего 2018 года было выполнено 48 вылетов и эвакуировано 62 пациента, то только за первую половину 2019 года уже выполнено 70 вылетов и спасено 83 пациента, среди которых 88% – жители южной части области, - рассказали в министерстве здравоохранения Мурманской области.

В частности "крылатая скорая помощь" летала в Краснощелье, Каневку, Чаваньгу, Чапому, Ковдор, Апатиты-Кировск, Полярные Зори, Кандалакшу, Мончегорск. В Оленегорске вертолет медиков сел в этом году впервые за все время.

Напомним, что по аутсорсингу полеты санавиации выполняет Вологодское авиационное предприятие.

ИСТОЧНИК KP.RU