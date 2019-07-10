2019-07-10T10:02:47+03:00
Здоровье

С начала года санавиация Мурманской области спасла 83 пациента

Почти все они - жители южной части Кольского полуострова
Есения ДОБРОНРАВОВА
Поделиться:
Вертолеты спасают людей по всему Заполярью.Вертолеты спасают людей по всему Заполярью.
Изменить размер текста:

В этом году авиапарк санавиации Мурманской области пополнился. Так, в нем появился новенький реанимобиль Ми-8-МТ, который оснащен всей необходимой техникой. Благодаря этому число вылетов увеличилось в несколько раз.

- Если в течение всего 2018 года было выполнено 48 вылетов и эвакуировано 62 пациента, то только за первую половину 2019 года уже выполнено 70 вылетов и спасено 83 пациента, среди которых 88% – жители южной части области, - рассказали в министерстве здравоохранения Мурманской области.

В частности "крылатая скорая помощь" летала в Краснощелье, Каневку, Чаваньгу, Чапому, Ковдор, Апатиты-Кировск, Полярные Зори, Кандалакшу, Мончегорск. В Оленегорске вертолет медиков сел в этом году впервые за все время.

Напомним, что по аутсорсингу полеты санавиации выполняет Вологодское авиационное предприятие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд Мурманска оправдал Геннадий Шубина по делу о хищениях на "Кандалакшаводоканале"
В Апатитах пропал молодой человек, приехавший из Санкт-Петербурга
Врио губернатора Андрей Чибис предлагает снизить для предпринимателей Мурманской области налоги и страховые взносы
Из-за аварии Кола осталась без электричества
В Мурманске продавец магазина выгнала грабителя с ножом
У "Клавдии Еланской" снова проблемы с выходом из-за смены арендатора
Мурманчанина будут судить за то, что ударил полицейского ногой по голове
Экологический взвод Северного флота собрал на острове Котельный 100 тонн металлолома
В Первомайском округе Мурманска появится парк семейного отдыха
Веткомитет Мурманской области занялся мертвой семгой в реках Кольского полуострова
Любовь начинается с Tinder. Всего за 499 р.
Пострадавших на АС-31 выписали из госпиталя в Североморске