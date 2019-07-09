2019-07-09T15:06:23+03:00
Общество

У "Клавдии Еланской" снова проблемы с выходом из-за смены арендатора

Рейс из Мурманска в ЗАТО Островной перенесли
Мария ПАШЕНКОВА
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Изолированный населенный пункт становится все более недоступным.Изолированный населенный пункт становится все более недоступным.Фото: Людмила ШЕКА
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Дела у Мурманского морского пароходства идут совсем неважно. Об этом говорят и судебные тяжбы, которые преследуют компанию, и арестованные суда. И непростая история с "Клавдией Еланской".

Периодически она не выходит в море по разные причинам от поломки двигателя до шторма. Этой ситуацией даже занялись в правительстве региона. Чтобы жители ЗАТО Островной не остались отрезаны от мира, по маршруту пустили вертолет: не по воде, так по воздуху.

Теперь с теплоходом новая беда - его рейс опять перенесли. Он должен был состояться 9 июля.

- В связи с производственной необходимостью в расписание движения теплохода "Клавдия Еланская" внесены следующие изменения: отход из Мурманска 10 июля в 19.00 с последующим уточнением, - так об этом лаконично сообщили в администрации ЗАТО Островной.

На деле же с теплоходом приключилась смена арендатора. Как сообщили в пресс-службе Мурманского морского пароходства, "Клавдию Еланскую" передают Северному морскому пароходству, что находится в Архангельске. Подробности сделки не разглашаются, но известно, что рейсы в Мурманской области по-прежнему будут выполняться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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