Мурманчанина будут судить за то, что ударил полицейского ногой по голове

СЕГОДНЯ 14:11 2019-07-09T13:50:26+03:00

За защиту своей дамы неправильным способом ему грозит до 10 лет лишения свободы

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Закон непреклонен: за насилие в отношение представителя власти грозит реальный срок. И все равно находятся те, кто пытается полицейских укусить, ущипнуть или ударить.

Вот и 28-летний мурманчанин не сдержал себя. И за это попал под уголовную статью.

18 мая он находился в квартире на улице Свердлова. Сюда прибыли сотрудники полиции, чтобы задержать сожительницу мужчины, которую обвиняли в совершении преступления.

- Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал препятствовать законным действиям сотрудников полиции, и когда один из них находился в коридоре квартиры, нанес ему один удар ногой в область головы. В результате действий злоумышленника потерпевшему причинены телесные повреждения, которые расцениваются как легкий вред здоровью, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Против мужчины завели дело по статье "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Сейчас его материалы переданы в суд. Сам драчун вину признал и находится под подпиской о невыезде. Заодно он должен хорошо себя вести. Мурманчанину грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU