Любовь начинается с Tinder. Всего за 499 р.
Всероссийский оператор цифровых возможностей МегаФон объявляет о партнерстве с одним из крупнейших международных сервисов онлайн-знакомств Tinder. Благодаря партнерству клиенты Мегафона получают эксклюзивные условия на премиальные функции приложения.
Новое партнерство позволит клиентам МегаФона воспользоваться уникальным предложением при поиске новых друзей и знакомств – подпиской на Tinder Gold за 499 рублей в месяц. Среди преимуществ Tinder Gold – премиального статуса сервиса:
- бесплатный Boost и возможность для пользователя на полчаса войти в ТОП-показов,
- неограниченное число лайков и пять «суперлайков» в день,
- возможность отслеживать судьбу своих лайков,
- доступ к ленте топ-профилей,
- возможности искать пары по всему миру
- персональные настройки приватности и отсутствие рекламы.
Клиенты МегаФона смогут использовать Tinder даже при отрицательном балансе и безлимитный трафик независимо от тарифного плана. По данным Tinder, в неделю с помощью приложения организуется до 1,5 миллиона встреч.
«МегаФон продолжает расширять цифровую экосистему для своих абонентов и создает новые партнерства и сервисы. Коллаборация с одним из крупнейших сервисов знакомств позволит предоставить пользователям качественный и современный сервис от профессионалов дейтинга с лучшим предложением на рынке по цене на подписку. В сервисе уже 500 000 пользователей по всей России и есть активная аудитория абонентов МегаФона, которые будут на особом положении именно благодаря нашему сотрудничеству с Tinder», – отмечает Максим Зимин, руководитель по медиасервисам МегаФона.
Получить доступ к Tinder Gold и завести новые интересные знакомства крайне просто – просто подключите услугу от МегаФона на сайте tinder.megafon.ru
ИСТОЧНИК KP.RU