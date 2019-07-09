2019-07-09T12:04:11+03:00
Общество

Любовь начинается с Tinder. Всего за 499 р.

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Всероссийский оператор цифровых возможностей МегаФон объявляет о партнерстве с одним из крупнейших международных сервисов онлайн-знакомств Tinder. Благодаря партнерству клиенты Мегафона получают эксклюзивные условия на премиальные функции приложения.

Новое партнерство позволит клиентам МегаФона воспользоваться уникальным предложением при поиске новых друзей и знакомств – подпиской на Tinder Gold за 499 рублей в месяц. Среди преимуществ Tinder Gold – премиального статуса сервиса:

- бесплатный Boost и возможность для пользователя на полчаса войти в ТОП-показов,

- неограниченное число лайков и пять «суперлайков» в день,

- возможность отслеживать судьбу своих лайков,

- доступ к ленте топ-профилей,

- возможности искать пары по всему миру

- персональные настройки приватности и отсутствие рекламы.

Клиенты МегаФона смогут использовать Tinder даже при отрицательном балансе и безлимитный трафик независимо от тарифного плана. По данным Tinder, в неделю с помощью приложения организуется до 1,5 миллиона встреч.

«МегаФон продолжает расширять цифровую экосистему для своих абонентов и создает новые партнерства и сервисы. Коллаборация с одним из крупнейших сервисов знакомств позволит предоставить пользователям качественный и современный сервис от профессионалов дейтинга с лучшим предложением на рынке по цене на подписку. В сервисе уже 500 000 пользователей по всей России и есть активная аудитория абонентов МегаФона, которые будут на особом положении именно благодаря нашему сотрудничеству с Tinder», – отмечает Максим Зимин, руководитель по медиасервисам МегаФона.

Получить доступ к Tinder Gold и завести новые интересные знакомства крайне просто – просто подключите услугу от МегаФона на сайте tinder.megafon.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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