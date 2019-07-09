2019-07-09T12:11:13+03:00
Общество

Веткомитет Мурманской области занялся мертвой семгой в реках Кольского полуострова

Рыбаки снова нашли атлантического лосося с ульцеративным дермальным некрозом
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
В реках Кольского полуострова снова находят больную рыбу. Фото: лаборатория ПИНРОВ реках Кольского полуострова снова находят больную рыбу. Фото: лаборатория ПИНРО
Изменить размер текста:

2015-й стал тяжелым для рыбаков и ветеринаров Мурманской области. В тот год в реках Кольского полуострова стали находить больную семгу, много мертвой рыбы непрезентабельного вида плавало на поверхности воды.

Тогда специалисты установили, что дикий атлантический лосось заболел ульцеративным дермальным некрозом. Он не опасен для человека, но очень вредит рыбам. Из-за болезни лов семги даже запрещали.

Этим летом рыбаки опять забили тревогу: в реках Кола и Тулома снова находят лосось с признаками некроза. Ситуацию держат на контроле в областном комитете по ветеринарии.

- С 6 июня на рыбоходе Нижне-Туломской ГЭС на реке Тулома и на рыбоучетном заграждении на реке Кола было учтено прохождение 3662 экземпляра атлантического лосося, из них с подозрением на ульцеративный дермальный некроз выявлено 124 особи. Кроме того, в Коле у 11% отмечаются травмы от орудий лова, в том числе сетей, и укусов зверей. Учтено 48 погибших особей. Если сравнивать ситуацию с прошлым годом, то процент заболевшей семги в текущем году ниже, - рассказали в комитете.

Рыбакам советуют приходить на специально оборудованные для лова участки, где есть дезинфекция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за аварии Кола осталась без электричества
В Мурманске продавец магазина выгнала грабителя с ножом
У "Клавдии Еланской" снова проблемы с выходом из-за смены арендатора
Мурманчанина будут судить за то, что ударил полицейского ногой по голове
Экологический взвод Северного флота собрал на острове Котельный 100 тонн металлолома
В Первомайском округе Мурманска появится парк семейного отдыха
Любовь начинается с Tinder. Всего за 499 р.
Пострадавших на АС-31 выписали из госпиталя в Североморске
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис рассказал секрет семейного счастья
В Мурманской области из части сбежал старший матрос
Ушел из жизни главный государственный инспектор труда по Мурманской области Андрей Балмочных
Ветеринары осмотрели животных Загородного парка, за которых испугались посетители
Мурманчанка пришла в суд с наркотиком в сумочке
Жителя Колы, которого искали три месяца, нашли в реке Тулома
В Мурманске нашли притон из восьми квартир с проститутками
В Мончегорск возвращаются викинги!
С экс-спикера Мурманской областной Думы Василия Шамбира сняли судимость
Мурманская область вошла в Топ-5 по числу разводов
Под Мурманском и в Зареченске видели медведей
Андрей Чибис назначил своего нового советника, а кресло председателя комитета госзаупок освободилось
Школу в Мурманской области могут назвать в честь погибшего на АС-31 Дениса Опарина
Мурманского писателя осудили за статью о "не объявленной религиозной войне"
В Кировске сварили 500 литров ухи и установили рекорд России
В Мурманске спасатели помогли молодому человеку снять кольцо с пальца
Экспертиза показала, что страшная смерть пса Густава из Апатитов наступила из-за мучений
В Апатитах разыскивают злостного алиментщика
Рыбаки Мурманской области бьют тревогу: в реках умирает семга
На въезде в Апатиты неизвестные облили краской буддистскую ступу