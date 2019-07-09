Веткомитет Мурманской области занялся мертвой семгой в реках Кольского полуострова

СЕГОДНЯ 12:22 2019-07-09T12:11:13+03:00

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2015-й стал тяжелым для рыбаков и ветеринаров Мурманской области. В тот год в реках Кольского полуострова стали находить больную семгу, много мертвой рыбы непрезентабельного вида плавало на поверхности воды.

Тогда специалисты установили, что дикий атлантический лосось заболел ульцеративным дермальным некрозом. Он не опасен для человека, но очень вредит рыбам. Из-за болезни лов семги даже запрещали.

Этим летом рыбаки опять забили тревогу: в реках Кола и Тулома снова находят лосось с признаками некроза. Ситуацию держат на контроле в областном комитете по ветеринарии.

- С 6 июня на рыбоходе Нижне-Туломской ГЭС на реке Тулома и на рыбоучетном заграждении на реке Кола было учтено прохождение 3662 экземпляра атлантического лосося, из них с подозрением на ульцеративный дермальный некроз выявлено 124 особи. Кроме того, в Коле у 11% отмечаются травмы от орудий лова, в том числе сетей, и укусов зверей. Учтено 48 погибших особей. Если сравнивать ситуацию с прошлым годом, то процент заболевшей семги в текущем году ниже, - рассказали в комитете.

Рыбакам советуют приходить на специально оборудованные для лова участки, где есть дезинфекция.

ИСТОЧНИК KP.RU