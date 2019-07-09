Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис рассказал секрет семейного счастья

СЕГОДНЯ 10:32 2019-07-09T11:32:18+03:00

Глава региона старается гулять вместе с женой и детьми и общаться каждый день

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8 июля в России отмечали День любви, семьи и верности. В праздник врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что для него секрет счастья.

График у главы региона более чем насыщенный, даже в выходные дни - бесконечные поездки по Кольскому полуострову. Но он старается каждую свободную минуту быть с родными.

- Мы обязательно гуляем все вместе, а если кто-то отсутствует (вот, например, дочка в лагере) то каждый день созваниваемся и обсуждаем все новости. Она очень внимательно следит за тем, что происходит в нашей области, и за тем, что пишут в соцсетях, и ей всегда есть, что сказать, - рассказал Андрей Чибис.

Напомним, он вместе с женой воспитывает дочь и сына.

В День семьи, любви и верности в ДК им. С.М.Кирова прошла традиционная церемония награждения пар, которые в браке 25, 30 и 50 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU