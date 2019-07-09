Экологический взвод Северного флота собрал на острове Котельный 100 тонн металлолома

СЕГОДНЯ 13:43 2019-07-09T13:43:12+03:00

С 2015 года с острова Котельный было вывезено 3,3 тонны металлолома. Фото: Северный флот

Это треть от плана, который хотят выполнить летом 2019 года

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Уже не первый год Северный флот проводит большую уборку в Арктике. Здесь от ученых, рыбаков и военных осталось много мусора. В первую очередь - металлические бочки из-под топлива, которое завозили на холодные земли, чтобы люди здесь могли выживать.

В этом году экологический взвод может похвастаться первыми результатами. На острове Котельный собрали первые 100 тонн металлолома. Это треть от плана, что намечен на лето. Мусор уже подготовили к транспортировке на большую землю, где его будут утилизировать.

- Большая часть экологического мусора - это оставленные в советские времена металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Для удобства транспортировки их сжимают при помощи гидравлических прессов. При этом объем тонкостенных бочек уменьшается в десять раз, а тяжелых, толстостенных - в три-четыре раза, что позволяет более компактно укладывать их в контейнеры, - рассказали в пресс-службе Северного флота.

Всего с 2015 года, когда качалась экологическая акция, с Котельного вывезли 3,3 тонны металлолома.

ИСТОЧНИК KP.RU