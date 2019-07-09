2019-07-09T13:43:12+03:00
Общество

Экологический взвод Северного флота собрал на острове Котельный 100 тонн металлолома

Это треть от плана, который хотят выполнить летом 2019 года
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
С 2015 года с острова Котельный было вывезено 3,3 тонны металлолома. Фото: Северный флотС 2015 года с острова Котельный было вывезено 3,3 тонны металлолома. Фото: Северный флот
Изменить размер текста:

Уже не первый год Северный флот проводит большую уборку в Арктике. Здесь от ученых, рыбаков и военных осталось много мусора. В первую очередь - металлические бочки из-под топлива, которое завозили на холодные земли, чтобы люди здесь могли выживать.

В этом году экологический взвод может похвастаться первыми результатами. На острове Котельный собрали первые 100 тонн металлолома. Это треть от плана, что намечен на лето. Мусор уже подготовили к транспортировке на большую землю, где его будут утилизировать.

- Большая часть экологического мусора - это оставленные в советские времена металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Для удобства транспортировки их сжимают при помощи гидравлических прессов. При этом объем тонкостенных бочек уменьшается в десять раз, а тяжелых, толстостенных - в три-четыре раза, что позволяет более компактно укладывать их в контейнеры, - рассказали в пресс-службе Северного флота.

Всего с 2015 года, когда качалась экологическая акция, с Котельного вывезли 3,3 тонны металлолома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за аварии Кола осталась без электричества
В Мурманске продавец магазина выгнала грабителя с ножом
У "Клавдии Еланской" снова проблемы с выходом из-за смены арендатора
Мурманчанина будут судить за то, что ударил полицейского ногой по голове
В Первомайском округе Мурманска появится парк семейного отдыха
Веткомитет Мурманской области занялся мертвой семгой в реках Кольского полуострова
Любовь начинается с Tinder. Всего за 499 р.
Пострадавших на АС-31 выписали из госпиталя в Североморске
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис рассказал секрет семейного счастья
В Мурманской области из части сбежал старший матрос
Ушел из жизни главный государственный инспектор труда по Мурманской области Андрей Балмочных
Ветеринары осмотрели животных Загородного парка, за которых испугались посетители
Мурманчанка пришла в суд с наркотиком в сумочке
Жителя Колы, которого искали три месяца, нашли в реке Тулома
В Мурманске нашли притон из восьми квартир с проститутками
В Мончегорск возвращаются викинги!
С экс-спикера Мурманской областной Думы Василия Шамбира сняли судимость
Мурманская область вошла в Топ-5 по числу разводов
Под Мурманском и в Зареченске видели медведей
Андрей Чибис назначил своего нового советника, а кресло председателя комитета госзаупок освободилось
Школу в Мурманской области могут назвать в честь погибшего на АС-31 Дениса Опарина
Мурманского писателя осудили за статью о "не объявленной религиозной войне"
В Кировске сварили 500 литров ухи и установили рекорд России
В Мурманске спасатели помогли молодому человеку снять кольцо с пальца
Экспертиза показала, что страшная смерть пса Густава из Апатитов наступила из-за мучений
В Апатитах разыскивают злостного алиментщика
Рыбаки Мурманской области бьют тревогу: в реках умирает семга
На въезде в Апатиты неизвестные облили краской буддистскую ступу